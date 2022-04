F1, Max Verstappen: “Nunca prestei atenção aos números” | AutoSport

Há pilotos que parecem destinados a quebrar recordes na F1. Max Verstappen é um desses talentos, mas numa entrevista à La Gazzetta dello Sport, admitiu que não liga muito ao números.

Verstappen parece não querer saber dos números e dos recordes. Apesar de ter um talento tremendo, o neerlandês olha com pouco interesse para as estatísticas e foca-se apenas em dar o seu melhor a cada corrida, sabendo que o resultado final não depende só do que ele faz, mas também da valia do seu carro:

“Nunca prestei atenção aos recordes ou números”, diz Verstappen. “As corridas e títulos não dependem apenas de si próprio ou do seu empenho, mas do carro que tem. Portanto, o meu objetivo é fazer o meu melhor todos os domingos”.