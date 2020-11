F1, Max Verstappen: “Novas regras são o resultado de se ouvir equipas e pilotos”

Max Verstappen respondeu ao chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff, que disse recentemente que os novos regulamentos, que serão introduzidos em 2022, servem para parar a sua equipa.

O piloto da Red Bull Racing e atual terceiro classificado no Campeonato de Pilotos, Max Verstappen, não concorda com o chefe de equipa da Mercedes, afirmando que: “Penso que as novas regras são o resultado dos novos proprietários da Fórmula 1 ouviram as equipas e os pilotos”.

“Temos de tornar as corridas mais emocionantes e permitir que os pilotos consigam estar mais perto uns dos outros. Também temos de garantir que a qualificação não seja tão decisiva para o fim de semana. Penso que esse é o objetivo das regras de 2022. Agora se a Mercedes será mais lenta, isso ninguém sabe”, finalizou Verstappen, em declarações ao motorsport.com.