F1, Max Verstappen no Pódio em Zandvoort: “Era visível que [a McLaren] estava noutra liga”

Max Verstappen assegurou um segundo lugar no Grande Prémio dos Países Baixos, em Zandvoort, mantendo a sua impressionante sequência de pódios na corrida caseira. Contudo, o piloto da Red Bull não escondeu a sua desilusão com o desempenho do monolugar, admitindo que as limitações da equipa se tornaram “muito óbvias” ao longo da corrida.

Expetativas e realidade em pista

Apesar de ter subido ao segundo degrau do pódio devido a um problema de fiabilidade de Lando Norris, que lutava pelo campeonato, Verstappen revelou que as suas expetativas para a corrida eram mais elevadas. “Ainda que satisfeitos com o desfecho, esperava um pouco mais da corrida,” confessou o piloto. “Rapidamente percebi que o ritmo não estava lá. Parece que em corrida, lutamos sempre mais do que numa volta rápida, especialmente com o comportamento dos pneus e do carro, e isso foi muito evidente novamente.” A sua corrida transformou-se numa batalha mais defensiva do que ofensiva, focado em gerir a distância para os adversários que vinham atrás.

Um arranque vibrante e decisões cruciais

Verstappen teve um início de corrida forte, disputando posição lado a lado com Norris nas duas primeiras curvas e, num momento de perícia, conseguiu recuperar de um deslize na Curva 3 para assegurar a posição. Explicou que o incidente se deveu à presença de areia na pista e à utilização de um composto de pneu mais macio.

Questionado sobre a sua confiança em manter o McLaren de Norris atrás, Verstappen foi direto: “De todo. Mas ainda queria divertir-me um pouco em pista.” Reconhecendo a superioridade do ritmo do carro britânico, o neerlandês optou por uma abordagem pragmática. “Quando passei para a frente, limitei-me a seguir o meu ritmo, e isso significou que, a certa altura, o Lando voltou a passar. Era visível que [a McLaren] estava noutra liga, por isso não fazia sentido arruinar a minha própria corrida a tentar defender com muita agressividade ou a perder duas ou três voltas a defender a todo o custo. Infelizmente, não há qualquer lógica nisso.”

Numa nota mais animadora para a Red Bull, o colega de equipa de Verstappen, Yuki Tsunoda, regressou aos pontos pela primeira vez desde Imola, ao terminar na nona posição em Zandvoort. Este resultado representa um mini-impulso moral para a equipa, que procura consolidar o seu desempenho no Campeonato do Mundo.

FOTO Phillippe Nanchino/MPSA