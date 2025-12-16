F1: Max Verstappen no Estoril a testar com um Mercedes AMG GT3

Pouco mais de uma semana após o final da temporada de Fórmula 1 em Abu Dhabi, Max Verstappen voltou à ação em pista. O tetracampeão mundial encontra-se em testes no Autódromo do Estoril, ao volante de um Mercedes-AMG GT3, antecipando o seu envolvimento em programas de GT na próxima temporada.

Verstappen está a testar com a equipa 2 Seas Motorsport, estrutura que assegurou o apoio técnico ao projeto Verstappen.com no GT World Challenge Europe (Endurance). Dois Mercedes-AMG GT3 com decoração Red Bull estão em pista no Estoril durante esta sessão de testes.

O piloto neerlandês conta ainda com o apoio de Jules Gounon, piloto oficial da Mercedes-AMG, profundo conhecedor do AMG GT3. Permanece a dúvida sobre uma eventual participação nas 24 Horas de Nürburgring em 2026 do piloto da Red Bull. Com a introdução da nova geração de monolugares de Fórmula 1 na próxima época, o neerlandês poderá optar por concentrar-se exclusivamente na F1 e adiar essa ambição por mais um ano.

Caso Max Verstappen não participe diretamente no GT World Challenge Europe, é expectável ver em pista Chris Lulham, com estatuto Gold em 2026, e Thierry Vermeulen, cujo pai é o manager do piloto de Fórmula 1. Jules Gounon surge como uma escolha natural para assumir o papel de piloto oficial Mercedes-AMG no projeto.