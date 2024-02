F1, Max Verstappen: “Não vou continuar durante mais 10 anos se estiver a fazer 24 corridas” | AutoSport

A temporada mais longa da história da Fórmula 1 está prestes a arrancar e Max Verstappen aproveitou para avisar os responsáveis do mundial que a competição não tem muito a ver com a quantidade de corridas, mas sim a qualidade, afirmando ao mesmo tempo que o “limite” já foi ultrapassado com 24 corridas agendadas para este ano.

“Sinto que já ultrapassamos o limite de corridas”, afirmou o tricampeão do Mundo de Fórmula 1, em antevisão à prova de abertura da temporada de 2024 no Barém. “Sei que ainda sou muito jovem, mas também sei que não vou continuar durante mais 10 anos se estiver a fazer 24 corridas”.

Verstappen recordou que “o que está em causa é a qualidade em vez da quantidade e já o disse antes, isto não é sustentável”. O piloto neerlandês insistiu ainda que gosta muito “de correr e faço-o muito também fora da F1, mas a certa altura começa-se a olhar para a qualidade de vida e para quanto se está fora [de casa], a fazer o desporto que se gosta e, a certa altura, preferia estar em casa e concentrar-me noutros projetos. Isto é uma loucura, sabe-se o quanto se tem de fazer por isto e eu adoro, agora não é um problema, no entanto sei que daqui a uns anos será muito diferente”.Max Verstappen explicou que colocar em hipótese a substituição de pilotos durante a temporada para se aumentar no número de provas a realizar é “um pouco louco”, reforçando que o seu sentimento sobre a quantidade de corridas por ano é partilhado por outros pilotos, “mas a F1 é que decide o que quer fazer com o seu desporto”.

Ainda assim, o neerlandês considera que seria uma “pena” se os pilotos “começarem a encurtar as suas carreiras porque é demasiado” e espera que se possa “refletir sobre isso no futuro”.