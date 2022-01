F1, Max Verstappen: “Não tenho um estilo de condução específico” | AutoSport

Cada artista usa truques diferentes, cada desportista usa técnicas diferentes, cada piloto tem um estilo de pilotagem diferente. Uns mais agressivos, outros mais suaves, uns preferindo um carro com mais frente, outros privilegiando uma traseira mais estável, cada piloto vai criando o seu estilo ao longo da sua carreira e por vezes até modificando esse estilo.

Mas para Max Verstappen essa questão não se coloca. Para ele não há estilo, há sim uma adaptação ao que o carro e as circunstâncias pedem. Os novos carros, com uma filosofia aerodinâmica diferente, pneus diferentes, suspensões diferentes, vão exigir também diferentes estilos de condução, que poderão se adequar mais a uns do que a outros, mas Verstappen não tem receio disso:

“Todos perguntam : ‘Qual é o teu estilo de condução? Bem, não me parece que tenha um. Apenas me adapto à situação. Esse é o meu estilo de condução, porque se o carro subvirar, tenho de me adaptar à subviragem. E se o carro tiver subviragem, tenho de estar preparado para isso. Por isso, penso que a adaptação é, em última análise, a chave”.

Em relação aos carros deste ano, o neerlandês já identificou algumas características:

“Com as jantes de 18 polegadas, os pneus terão um aspeto completamente diferente. Também a reação dos pneus será diferente, tenho de me adaptar a isso. A reação é mais imediata e a tração geral que se leva para fora das curvas é diferente”.