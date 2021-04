F1: Max Verstappen não teme “maldição italiana”

Max Verstappen não tem tido vida fácil em Itália e os resultados em pistas italianas têm ficado aquém do que certamente deseja. Mas apesar desse dado estatístico, o piloto da Red Bull sente-se confiante para este fim de semana:

“Tive muita azar em Itália, mas é um bom país para umas férias e a comida é boa. Não estou preocupado com isso. O facto de ter corrido tão mal aqui é uma coincidência. Poderia ter sido diferente. Monza nunca foi realmente o nosso circuito, mas fomos rápidos em Mugello e aqui estivemos bem o ano passado, até que o Pirelli falhar”, disse Verstappen.

“O carro está bom. Tenho um bom pressentimento sobre o carro e não vejo qualquer razão para que não possamos estar bem”.

Em Imola ele terá de lidar novamente com Lewis Hamilton, que lhe roubou a vitória no Bahrein. “Os duelos com Lewis são divertidos. Lutas justas e duras. Quase sempre acaba bem. Também nos damos bem um com o outro”, conclui Verstappen.