F1, Max Verstappen: ” Não se trata apenas de ganhar, é também importante divertir-me” | AutoSport

Max Verstappen assinou um contrato de longa duração com a Red Bull, ficando associado à equipa até 2028. É praticamente uma afirmação de que Verstappen passará a sua carreira quase toda na Red Bull. O piloto neerlandês está satisfeito com o novo acordo, que lhe permitirá ganhar tanto quanto Lewis Hamilton (50 milhões de euros por ano). No entanto, após a conquista do título, Verstappen quer usar uma abordagem mais leve. A ambição mantém-se, mas quer também aproveitar o seu tempo na F1:

“Mesmo depois de ganhar o título mundial, a minha ambição continua a ser ganhar corridas e títulos. Agora não temos de pensar nisso (o contrato), sabemos quanto tempo dura e podemos continuar a trabalhar”, disse Verstappen num vídeo publicado pela Red Bull Racing. “Além disso, não se trata apenas de ganhar e lutar pelo título mundial, mas também é importante aproveitar e divertir-me. Quero desfrutar do meu tempo na Fórmula 1”.

Quando lhe perguntam porque preferiu a Red Bull Racing a outras equipas, Verstappen voltou a realçar o conforto que sente dentro da equipa: “‘É difícil dizer alguma coisa sobre as outras equipas, porque nunca estive nelas, mas sinto-me muito bem com esta equipa e gosto de trabalhar com as pessoas. Especialmente depois de ter ganho o título no ano passado, para mim é a melhor equipa”, concluiu o piloto de 24 anos.