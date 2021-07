F1: Max Verstappen não se quer meter na confusão…fora da pista | AutoSport

Max Verstappen tem passado ao lado de toda a polémica da última semana e meia, inclusivamente a que envolve Christian Horner e Toto Wolff: “Não tenho muito a dizer sobre toda a propaganda dos media e, para ser honesto, não estou interessado em envolver-me em nada disso. Sei o que aconteceu em Silverstone, quando estava no carro, e obviamente lamento a forma como a minha corrida terminou, mas agora estou apenas a concentrar-me em garantir que somos os melhores na pista para podermos ficar à frente no campeonato.

A equipa pode tomar conta do lado oficial das coisas, e de qualquer coisa que precise de ser tratada depois do acidente, mas o meu trabalho é o mesmo de sempre, ser o melhor que posso e tentar ganhar no domingo.

Gosto da pista de Hungaroring, e esperemos que haja um pouco menos de ação a caminho da grelha”, disse, recordando o ‘milagre’ do ano passado, quando se despistou quando rumava para a pré grelha: “os mecânicos fizeram algum tipo de milagre para ter o meu carro pronto a tempo para a corrida do ano passado”, concluiu. No campeonato, Verstappen está oito pontos à frente de Hamilton e de olho numa primeira vitória no Grande Prémio da Hungria, depois de ter terminado em segundo lugar nas suas duas últimas visitas à pista.