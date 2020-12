F1: Max Verstappen não se arrepende de ter recusado a Mercedes em 2014

A Mercedes tem dominado a Fórmula 1 desde a entrada dos regulamentos de motores turbo híbridos. Apesar disso, Max Verstappen e a sua equipa de gestão não se arrependem de ter recusado uma oferta da equipa de Brackley.

Num documentário chamado Whatever it takes, da Ziggo Sport, que explora a carreira de Verstappen até chegar à Fórmula 1, a equipa de gestão da carreira do holandês é vista a ter discussões com Helmut Marko, em Hockenheim, e de seguida com Toto Wolff e Niki Lauda.

No fim, sabemos que Verstappen acabou por pilotar pelas equipas do universo Red Bull, juntando-se à Scuderia Toro Rosso (agora AlphaTauri) em 2015, pois ao que parece a Mercedes não conseguiu oferecer um lugar na Fórmula 1, com Lewis Hamilton e Nico Rosberg ainda na equipa.

Apesar do domínio da equipa de Brackley desde 2014, o manager de Verstappen, Raymond Vermeulen, afirmou ao motorsport.com: “Acho que naquela altura fizemos a escolha correta. Eu, o Jos [Verstappen] e o Max apoiamos essa decisão. Na Red Bull, o Max teve uma excelente preparação para se estrear na Fórmula 1”.