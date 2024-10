F1, Max Verstappen: “Não quero competir por quatro ou cinco equipas diferentes”

Max Verstappen, tricampeão mundial de F1, deu a entender o seu futuro no desporto, no meio de especulações sobre a sua potencial saída da Red Bull ou mesmo da Fórmula 1. Apesar de ter dominado a F1 nos últimos anos e de liderar a classificação de 2024, Verstappen manifestou frustração com as recentes dificuldades da Red Bull e criticou a FIA pelas suas regras “disparatadas”, sugerindo mesmo que poderia deixar o desporto por causa delas.

Enquanto os rumores o ligam à Mercedes, especialmente com Lewis Hamilton a juntar-se à Ferrari em 2025, Verstappen minimizou quaisquer pensamentos imediatos de deixar a Red Bull. Afirmou que está concentrado em melhorar este ano e que não quer que a sua carreira seja definida pela mudança de equipas, preferindo a estabilidade à mudança entre várias equipas.

“Não estou a pensar nisso de momento porque ainda há muito que quero melhorar este ano e tudo o que vem no futuro ainda está muito longe”, disse Verstappen à Sky Italia. “Isso não é algo que me preocupe no momento. Estou com esta equipa há muito tempo e, claro, todos os pilotos querem ganhar. É muito fácil mudar de equipa, mas não quero que a minha carreira seja marcada por isso. Não quero competir por quatro ou cinco equipas diferentes.”