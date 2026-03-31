F1: Max Verstappen não para e já testou no Nordschleife
Max Verstappen voltou ao Nürburgring Nordschleife para um teste privado com um Mercedes-AMG GT3, poucos dias após um fim de semana difícil no Grande Prémio do Japão de 2026.
O piloto neerlandês, que terminou apenas na oitava posição em Suzuka, esteve longe de lutar pelos lugares cimeiros, num desempenho condicionado pelas dificuldades da Red Bull e pelas limitações do monolugar. O resultado surge num contexto de crescente insatisfação com os regulamentos de 2026, tema sobre o qual Verstappen tem sido vocal, chegando mesmo a admitir estar a ponderar o seu futuro na Fórmula 1.
Apesar disso, o tetracampeão mantém-se ativo noutras vertentes do automobilismo, regressando ao Nordschleife para mais um teste com um Mercedes-AMG GT3. A presença do piloto foi registada durante uma sessão privada no circuito alemão, onde também foram vistos outros carros com decoração Red Bull, embora não tenha sido confirmado quem estava ao volante das restantes viaturas.
Max is already on track during the private testing in Nurburgring today! 🔥 pic.twitter.com/dNw4sCduhg
— Ana 🦁 (@maxvcalloway) March 31, 2026
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