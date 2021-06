F1, Max Verstappen: “Não nos podem culpar” | AutoSport

Se a Pirelli afirmou que as equipas que tiveram falha nos pneus em Baku, Max Verstappen considera que a fornecedora de pneus não pode culpar as equipas, pois os parâmetros dados foram seguidos.

Para o piloto da Red Bull culpar as equipas não é o correto e a Pirelli deveria ter sido mais clara sobre os motivos da falha dos pneus no GP do Azerbaijão:

“Claro, eles explicaram que não têm ferramentas de medição durante a corrida, mas nós demos-lhes as nossas pressões de pneus e eles estavam dentro dos limites que fixaram”, disse o neerlandês em referência às pressões dos pneus. “Se esses limites não estiveram corretos, não há nada que possamos fazer, apenas seguimos o que é possível dentro das regras”.

“Se isso significa que temos de aumentar as pressões, todos aumentaremos as pressões”, continuou ele. “Eles dizem que não tinham as medições corretas, mas nós demos-lhes depois da corrida e ficou demonstrado que não fizemos nada de errado. E também a Aston Martin não fez nada de errado. Portanto, eles não nos podem culpar”, insistiu ele. “Penso que eles têm de olhar para eles próprios. E nós não temos problema nenhum em ajudar com o que for preciso. Eles já aumentaram a pressão na sexta-feira, o que significa algo”, acrescentou ele, referindo-se ao facto de Pirelli ter alterado as pressões recomendadas durante o fim-de-semana de Baku. “Talvez não tenha sido suficiente. Vamos aumentar as pressões aqui, com certeza, e esperemos que isso seja suficiente”.

“Para mim foi apenas um pouco vago o que se revelou. A única coisa que posso dizer é que, do nosso lado, penso que a equipa fez tudo como deveria ter feito. Seguiram todas as diretrizes com a pressão dos pneus e outras coisas. Portanto, não havia lá nada para ser encontrado. Com certeza que vamos aumentar as pressões aqui para este fim-de-semana. Tenho 100% de certeza que o faremos. Provavelmente tem algo a ver com isso, com o que aconteceu em Baku, mas também seria bom saber se as falhas estavam relacionado com a pressão dos pneus. A Pirelli deveria falar. Seria um pouco mais fácil de compreender e penso que a explicação que obtivemos até agora não foi suficiente porque a equipa não fez nada de errado”.