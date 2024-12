F1, Max Verstappen: “Não me arrependo do que disse de Russell”

Max Verstappen redobrou as suas críticas a George Russell na sequência da disputa que tiveram no Grande Prémio do Qatar.

O conflito surgiu depois de Russell ter acusado Verstappen de o ter impedido durante a qualificação, o que levou a uma penalização de um lugar na grelha para Verstappen. Mais tarde, o neerlandês recuperou a vantagem ao vencer a corrida, mas expressou frustração com as ações de Russell na sala dos comissários.

Verstappen acusou Russell de “mentir” aos comissários e de procurar ativamente penalizá-lo, um comportamento que considerou “inaceitável” e “chocante”. Verstappen enfatizou que estava a tentar evitar conflitos ao manter-se fora do caminho durante a ultrapassagem e sentiu-se injustamente visado. Ele também criticou a decisão dos comissários, afirmando que a situação foi exagerada e mal interpretada.

“Não, não me arrependo de nada, porque quis dizer tudo o que disse e continua a ser o mesmo”, disse Verstappen em Abu Dhabi. “Se eu tivesse que fazer isso de novo, talvez tivesse dito ainda mais, sabendo o resultado da corrida. Ainda não consigo acreditar que alguém possa ser assim na sala dos comissários. Para mim, foi inaceitável, porque somos todos pilotos de corridas. Todos temos muito respeito, uns pelos outros. Até praticamos desporto juntos, viajamos juntos. E, claro, há momentos em que há toques, batemos, ou seja o que for, não estamos contentes. Em toda a minha carreira, nunca passei pelo que passei na sala dos comissários de bordo no Qatar. E, para mim, isso foi realmente inaceitável”.

“Não tem nada a ver com o facto de ele ser o diretor da GPDA”, disse Verstappen . “Nunca esperei que alguém tentasse ativamente conseguir uma penalização tão grave para alguém e que mentisse sobre o motivo pelo qual eu estava a fazer o que estava a fazer. Mas é óbvio que isso teve influência sobre os comissários. Não foi nada agradável e, na verdade, foi muito chocante o que se passou ali.”