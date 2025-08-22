F1: Max Verstappen não larga o lado competitivo, nas férias em Portugal
As férias de verão encaminham-se para o fim e os pilotos aproveitam os últimos dias para relaxarem antes de voltarem às pistas. Max Verstappen está de férias em Portugal, aproveitando o bom tempo e as paisagens da Comporta, mas nem por isso deixa o seu lado competitivo.
Num vídeo partilhado por António Félix da Costa, que passou férias com Verstappen e com mais pilotos como Norman Nato, Mitch Evans entre outros, podemos ver Verstappen a fazer uma ultrapassagem arriscada num carrinho de golfe, com Kelly Piquet a assustar-se com a manobra.
10 second time penalty for Golf Cart 1 [VER] – leaving the track and gaining an advantage 😂
📹 @/afelixdacosta pic.twitter.com/e1ufLVSx3p
— The Race (@wearetherace) August 22, 2025
Mais uma vez, Verstappen e a família Piquet escolheram Portugal para as suas férias, com a companhia de Félix da Costa, numa Comporta cada vez mais frequentada por pilotos de competição.
Pity
22 Agosto, 2025 at 12:42
Batoteiro! A ultrapassar por fora da pista… 🙂 🙂 🙂