F1, Max Verstappen: “Não interessa quem tenho ao lado, vou batê-los a todos”

Max Verstappen disse que não lhe faz diferença o companheiro de equipa, revelando que já sabe o que tem de fazer para vencer.

À ORF, Verstappen afirmou: “O Helmut Marko e o Christian Horner têm vindo a dizer que não querem mudar nada. Por mim não há problema, não me importo com quem se senta na garagem do lado. Nos primeiros anos podes precisar de alguém, mas agora já sei o que tenho de fazer. No fim, não importa quem está lá sentado, vou batê-los a todos”.

Na mesma entrevista, Verstappen também afirmou que as suas hipóteses de ser campeão tinham acabado após o abandono no Grande Prémio da Toscânia Ferrari 1000. O chefe de equipa, Christian Horner, percebe a frustração do seu piloto e afirma que “se o Max não tivesse a ‘fome’, ele não seria o piloto que é. Ele tem agora é de olhar para a frente. Vamos para Sochi e já estamos a trabalhar com a equipa e com a Honda para fazer melhor”.