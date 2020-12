F1, Max Verstappen: “Não há garantias que seremos competitivos”

Os sinais de 2020 foram positivos para a Red Bull que foi a única a conseguir, de certa foram, ameaçar a Mercedes. Apesar dos bons indicadores, não há garantias que a equipa seja competitiva em 2021 segundo Max Verstappen.

Verstappen conquistou o terceiro lugar na classificação geral, mas não esconde o desejo de tentar lutar pelo título. Apesar desse desejo, Verstappen não dá como garantida a competitividade da Red Bull na próxima época.

Quando questionado se a equipa perdeu oportunidades de lutar com a Mercedes em 2020, a Verstappen respondeu: “Sim, talvez algumas, mas não teria importado muito, não teríamos ganho o campeonato. Mas claro, há sempre momentos em que talvez pudéssemos ter chegado ao topo, mas ainda assim, como equipa, fizemos um bom trabalho de recuperação desde o início do ano.”

“Não há nenhuma garantia de que vamos ser competitivos próximo ano e, com certeza, ainda há muitas áreas em que temos de melhorar”.

Quanto ao seu novo colega de equipa, Verstappen fez uma breve avaliação:

Sérgio Pérez teve uma grande época. Ele fez um trabalho muito bom com o carro. Ele traz um pouco mais de experiência à equipa e eu estou entusiasmado por trabalhar em conjunto com ele. Ele é um tipo porreiro, por isso tenho a certeza que nos vamos dar muito bem. Espero que com os dois carros possamos tornar isto um pouco mais difícil para a Mercedes no próximo ano”.