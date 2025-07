F1, Max Verstappen: “não estamos na luta pelos campeonatos, é corrida a corrida”

Max Verstappen reflete sobre corrida ‘muito difícil’ em Silverstone após recuperação até ao 5º Lugar após pião

O neerlandês enfrentou uma tarde difícil no Grande Prémio da Grã-Bretanha, com o piloto da Red Bull a perder posições após um pião, antes de recuperar para o quinto lugar.

Verstappen partilhou a sua opinião sobre uma “corrida muito difícil” no Grande Prémio da Grã-Bretanha, com o piloto da Red Bull a admitir que não tinha “ritmo” numa tarde que o viu recuperar para o 5º lugar após um pião no segundo recomeço após o Safety Car.

Corrida complicada

Depois de largar da pole position, Verstappen liderou inicialmente antes de ser ultrapassado por Oscar Piastri da McLaren na 8ª volta de 52. Um segundo Safety Car fechou novamente as diferenças, no meio a condições climáticas variáveis, Verstappen fez um pião logo após o recomeço, perdendo muitas posições.

A partir daí, Verstappen embarcou numa recuperação e cruzou a linha de meta em quinto lugar, enquanto Lando Norris conquistou a vitória à frente de Piastri e Nico Hulkenberg da Kick Sauber: “Foi apenas uma corrida muito difícil para nós, mas mesmo depois desse pião eu não tinha ritmo”, admitiu o tetracampeão mundial ao refletir sobre a sua corrida.

“Eu estava preso com aquele grupo e era muito difícil de conduzir e, naturalmente, sabíamos que seria difícil no molhado com aquela asa traseira [de baixa downforce] que tínhamos no carro.

Mas mesmo assim, acho que lutámos muito e mesmo nas últimas voltas com os pneus slick foi bastante complicado de conduzir.

[Foi] muito difícil. Agora temos algumas coisas para analisar, claro, mas não tínhamos carro para os McLaren e, por outro lado, quando temos um dia difícil, tentamos, claro, somar pontos. Ver o Nico naquele pódio, pelo menos para mim, é bom de ver.”

Olhando para o futuro

Em termos de qual seria a abordagem daqui para frente – após um fim de semana em que uma forte performance na qualificação foi seguida por um dia de corrida mais difícil – Verstappen disse: “Apenas ir para a próxima. Não temos nada a perder, nada a ganhar – não estamos na luta pelos campeonatos, então tentamos apenas… ver cada corrida como única e tentar maximizar tudo.”