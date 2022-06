F1: Max Verstappen não está contente com o RB18 | AutoSport

Depois de várias épocas com um carro feito à medida para si, Max Verstappen tem encontrado desafios no RB18 a que não estava habituado. Helmut Marko falou das dificuldades que o campeão neerlandês tem encontrado e que não beneficiam o seu estilo de condução, promovendo uma aproximação de Sergio Pérez:

“O carro ainda não é o que Max gostaria que fosse”, disse Helmut Marko ao Formel1.de. “Ele precisa de uma frente muito forte. O que acontece com a traseira, onde todos ficam nervosos quando a traseira fica descontrolada a 250km/h, Max nem sequer repara. O nosso carro é mais neutro, um pouco mais fácil de pilotar. Isso é algo que o incomoda.”

Max Verstappen confirmou esta teoria:

“Do meu lado, sim, gostaria de ter uma frente mais positiva, é nisso que estamos a trabalhar. Não digo que me sinta desconfortável no carro, mas estes carros são tão pesados, longos e largos que, com o aumento do peso, queremos um carro que vira melhor, porque podemos ser mais rápidos nas curvas. [Significa] que se pode extrair um pouco mais na qualificação, o que neste momento não posso fazer. Mas nem tudo é muito dramático. Quer dizer, eu ganhei quatro corridas. Isso é mais do que no ano passado, nesta altura. Portanto, não é assim tão mau. É apenas afinar pequenas coisas”.