F1, Max Verstappen: Não confundir arrogância com confiança | AutoSport

Segundo Graham Watson, Team Manager da Alpha Tauri, Max Verstappen não é arrogante mas sim muito confiante. E talvez seja essa uma das principais diferenças entre o neerlandês e os restantes.

Quem trabalhou com o piloto da Red Bull não vê arrogância no jovem campeão mas sim uma confiança inabalável nas suas capacidades, como Watson explicou, recordando o primeiro contacto com Verstappen na Toro Rosso:

“Max não é arrogante mas, tal como o seu pai, ele tem muita autoconfiança. Vi isso pela primeira vez no Brasil, onde ele teve um grande susto no treino livre e quase teve uma violenta saída de pista. Normalmente um jovem piloto ficaria afetado, mas Max conseguiu manter o carro sob controlo e uma volta depois fez o tempo mais rápido. De qualquer modo, mesmo com essa idade nunca pensei ‘oh meu deus, ele vai voltar para o nosso carro e isto vai correr muito mal’. É difícil pôr em palavras exatamente o que senti, mas a partir desse momento soube que o Max seria especial”.

“De qualquer modo, sempre o achei um tipo fácil de lidar e nada arrogante. Por exemplo, no ano passado, no Mónaco, fui convidado a participar num festa de lançamento e Max estava lá como orador convidado. Eu estava apenas de pé na audiência a assistir à abertura e depois do discurso ele saiu do palco e dirigiu-se a mim. Ele passou por todos e perguntou ‘ei, Graham, que fazes aqui, estás convidado pela Red Bull?́ e tivemos uma conversa. Isso é bom, e nesse aspecto ele não mudou nada. Vê-se apenas que ele está mais maduro”.