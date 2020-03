F1: Max Verstappen não competirá nos GP virtuais

Max Vestappen é um “animal competitivo” em qualquer altura do dia, e mesmo numa fase em que as corridas reais estão paradas, o holandês baixa a fasquia.

Verstappen não participará nos GP virtuais organizados pela F1, com o jogo oficial F1 2019, pois o holandês não conhece o jogo e não irá participar apenas pelo divertimento:

Verstappen disse à Ziggo Sports : “Não, eu não vou participar. Isso deve-se porque nunca experimentei este jogo antes. Demora alguns dias para entender um pouco melhor, e não quero lidar com isso neste momento.”

Verstappen está mais familiarizado com um software de simulador diferente e, portanto, competirá noutros eventos de e-sports depois de assinar recentemente com a Team Redline.

“Eu também estou muito ocupado com as outras corridas virtuais”, acrescentou Verstappen. “Para mim, não seria a coisa certa alternar entre jogos. Eu corro para ganhar e não quero estar no fim da grelha. Prefiro não correr”.