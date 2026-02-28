F1: Max Verstappen não acredita na vitória em Melbourne

Max Verstappen encara o arranque da nova era da Fórmula 1 com otimismo moderado, mas afasta, para já, a hipótese de lutar pela vitória no Grande Prémio da Austrália. O piloto neerlandês reconhece que a Red Bull ainda precisa de evoluir para se bater pelo triunfo em Melbourne.

Apesar de alguns rivais terem apontado a Red Bull como uma das referências iniciais, o tetracampeão mundial mantém os pés assentes na terra. Considera que o desempenho ainda não é suficiente para disputar vitórias imediatas, sublinhando que a própria equipa não esperava estar, desde já, na frente.

O neerlandês destaca que ainda há margem de progressão, especialmente no que diz respeito à potência e à otimização do motor. A gestão de energia, elemento central do regulamento de 2026, assume particular relevância, sobretudo em circuitos como Albert Park, onde a escassez de fortes zonas de travagem dificulta o carregamento das baterias.

Verstappen admite que a preparação para a corrida australiana exige um trabalho intensivo em simulador, dada a complexidade das novas regras e a influência das condições ambientais na performance da unidade motriz. Quanto ao monolugar, não antecipa mudanças radicais face ao que foi visto nos testes, embora preveja evoluções significativas ao longo da época.

“Ainda precisamos de dar um passo para competir verdadeiramente na frente”

Em declarações por videoconferência no media day da Viaplay, Verstappen afirmou:

“No geral, sinto-me positivo no sentido em que tivemos muito poucos problemas. Acho especial termos tido tudo tão bem controlado, com um motor totalmente novo e, de forma geral, com muitas pessoas novas na equipa. Nesse aspeto, estou muito satisfeito.”

Ainda assim, deixou claro que o trabalho não está concluído:

“Se olharmos para a performance, penso que ainda precisamos de dar um passo para competir verdadeiramente na frente. Neste momento, não acho que estejamos a lutar pela vitória. É preciso ser realista. Também não era essa a nossa expectativa com estas novas regras e com o nosso próprio motor.”

Sobre a reação dos adversários, comentou com ironia:

“Provavelmente não esperavam isto. Talvez pensassem que o motor ia simplesmente explodir. Nesse sentido, fizemos um excelente trabalho e temos tudo sob controlo. Podemos estar orgulhosos disso. Sabemos que ainda temos trabalho a fazer para encontrar mais potência. Não é surpresa para nós. Podemos estar orgulhosos do ponto em que estamos, mas queremos sempre melhorar. Como vencedores, essa é a mentalidade que eu e a equipa temos.”

Sobre a gestão de energia em Melbourne, reconheceu:

“Vai ser mais difícil do que noutros anos. O Bahrein é um dos circuitos mais favoráveis nesse aspeto, mas Melbourne é dos menos favoráveis, porque tem poucas zonas de travagem forte e retas longas. Pequenas diferenças na forma como se carrega a bateria têm um impacto enorme na performance. É muito complexo, por isso estamos a passar muito tempo no simulador. As peças serão bastante semelhantes. Mas ao longo da época vão surgir grandes mudanças em muitas equipas.”

