F1, Max Verstappen: “na maioria das corridas estivemos perto da perfeição” | AutoSport

Max Verstappen teve um início de temporada difícil com dois abandonos nas três primeiras rondas do ano, mas acabou, assim como a Red Bull, por recuperar e assegurar o segundo título mundial de piloto no Grande Prémio do Japão, a quatro corridas do fim do calendário, seguindo-se nos EUA a conquista da equipa no campeonato de construtores.

“Tem sido uma temporada incrível”, disse Verstappen ao F1.com, explicando que não foi a melhor forma de iniciar o ano, mas “depois disso, tivemos uma grande reviravolta, continuamos a forçar, continuamos a acreditar que desenvolver o carro era a área mais importante”.

O bicampeão do mundo de Fórmula 1, salientou os poucos erros cometidos pela equipa durante o ano. “Como equipa, cometemos muito poucos erros. Não se pode ser perfeito, mas na maioria das corridas, estivemos perto da perfeição”. O piloto da Red Bull reforçou algo que tem vindo a dizer durante a época: todos na fábrica trabalham muito para ajudar as operações em pista e que não faltou motivação a todos os elementos, nem quando a Mercedes dominou a competição nos últimos anos.

Max Verstappen explicou que a equipa está a construir algo de especial para a sua história e da Fórmula, acreditando que “com os regulamentos a permanecerem mais ou menos os mesmos durante os próximos anos, podemos tirar partido disso”.