F1, Max Verstappen: Mudança de mentalidade “mudou a minha prestação em 2020”

Max Verstappen foi o único piloto em 2020 que ainda conseguiu dar luta aos Mercedes de Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Mesmo assim, o holandês da Red Bull Racing não conseguiu bater os colegas de profissão, terminando o Campeonato no terceiro lugar.

Em 2020, Verstappen conquistou duas vitórias, no Grande Prémio do 70º Aniversário e no Grande Prémio de Abu Dhabi. Para além disso, conquistou 11 pódios e uma pole position.

Numa entrevista com David Coulthard, Verstappen revelou que “Inicialmente sentia-me frustrado. Acabamos por ficar assim porque pensas que vais conseguir e todos os anos não consegues. Este ano [2020] disse a mim mesmo que ‘podes estar frustrado por não vencer, mas mesmo que não seja possível, tens de tentar o melhor consegues’. E é isso que tenho estado a fazer. Ficar frustrado não te leva a lado nenhum durante a temporada”, afirmou Verstappen.

Verstappen vai continuar na Red Bull Racing em 2021, com um contrato que o deixa na equipa austríaca até ao final de 2023. Este ano, Verstappen terá um novo companheiro de equipa em Sergio Pérez.