F1: Max Verstappen mostra o seu novo capacete, com o nº1 | AutoSport

Max Verstappen já tinha dito anteriormente que iria usar o nº1 nesta época e manteve a palavra. Num curto vídeo nas redes sociais, o piloto da Red Bull apresentou o seu novo capacete. Com muito mais dourado no capacete, substituído o vermelho, destacam-se o nº1 e a estrela de campeão na traseira do capacete.

ɴᴇᴡ season, ɴᴇᴡ ɴᴜᴍʙᴇʀ, ɴᴇᴡ ʜᴇʟᴍᴇᴛ



Very happy to show you all my new helmet for the 2022 season! It's the small details that make the difference 1️⃣⭐



