F1, Max Verstappen: “Mercedes está a aproximar-se das vitórias” | AutoSport

Max Verstappen, Campeão Mundial em título líder do campeonato, é de opinião que a Mercedes poderá em breve estar de volta à luta pelas vitórias.

O piloto da Red Bull admite que a sua rivalidade com Lewis Hamilton e a Mercedes está neste momento em segundo plano, mas confessa que “será diferente se voltarmos a lutar um contra o outro”.

O chefe da Red Bull, Christian Horner conta que “a Mercedes seja rápida em Paul Ricard. Há sinais claros de que eles estão a manter os seus problemas de ‘porpoising’ sob controlo e estão a aproximar-se de nós. Espero uma luta de seis pilotos, o que é uma coisa fabulosa para os adeptos.

Eles estão cada vez mais a envolver-se, o que por vezes nos ajudará, e noutras vai prejudicar-nos na batalha pelo campeonato mundial”, disse.

Verstappen concorda que as vitórias nas corridas estão mesmo de volta às possibilidades: “Talvez mais para o final da época. Veremos”, disse o holandês. “Eles são claramente melhores do que no início do ano, mas precisam ainda de um pouco mais…”