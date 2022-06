F1, Max Verstappen: ‘marimba-se’ no campeonato, quer é um carro bom… | AutoSport

Não é o primeiro nem há-de ser o último a quem isso sucede: chegar ao fim do campeonato e pensar que aqui ou ali poderia ter ido buscar mais um ‘pontito’ que lhe faria falta no final, mas isso é daquelas coisas que os pilotos só lamentam, mas quando a época decorre, pouco pensam nisso e Max Verstappen é um exemplo, dando ainda uma explicação que faz todo o sentido. Para o neerlandês faz muito mais sentido preocupar-se neste momento com a competitividade do carro, pois faltam ainda muitas corridas do que estar a pensar no que podia amealhar agora e faltar-lhe depois. Seja como for, no Mónaco, o seu terceiro lugar significou que a vantagem de pontos do Campeão do Mundo em título aumentou para nove pontos, com o concorrente mais próximo Charles Leclerc a terminar a corrida apenas em quarto.

Quando questionado sobre o campeonato, Verstappen descartou qualquer tentação de olhar para o pontos: “Penso que não importa realmente onde se está no campeonato face ao segundo. É mais sobre o [desempenho] que se tem no carro. Se o seu carro é bom e sabe que pode ganhar corridas no futuro, então não há tanta pressão. Penso que como pilotos de Fórmula 1, já estamos no desporto há algum tempo e sabemos o que podemos fazer. Pelo menos pela minha experiência, isso não faz realmente a diferença. Só quero ter um bom carro porque isso dá-me a confiança para me sair bem”.