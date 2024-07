F1: Max Verstappen mantém distância para Lando Norris nas contas do título

As contas do campeonato não sofreram grandes alterações depois do GP da Bélgica, última prova antes da pausa de verão. Max Verstappen manteve a distância para Lando Norris. Para sermos mais precisos, a distância aumentou em dois pontos, sendo que Norris (2º -199) está agora a 78 pontos de Verstappen (1º – 277).

Desde o GP da Áustria que Norris tem conseguido recuperar pontos ao líder do campeonato, mas a Bélgica acabou por dar menos pontos que o desejado ao #4. Verstappen tem uma boa margem para gerir e, nesta fase, Lando Norris tem de se focar mais em afastar-se de Charles Leclerc. O monegasco está a 22 pontos do piloto da McLaren. Norris saltou para o segundo lugar, ultrapassando o piloto da Ferrari na tabela no GP de Espanha.

O destaque esta semana vai para Oscar Piastri (4º – 167), que ultrapassou Carlos Sainz (5º – 162) e é agora quarto classificado. Outro piloto que deu um salto significativo na classificação foi Lewis Hamilton (6º – 150), que tinha apenas 1 ponto de vantagem sobre Sergio Pérez, distância essa que agora aumentou para 19 pontos. George Russell (116), em oitavo, perdeu a oportunidade de passar o seu colega de equipa e Pérez. No resto da tabela a classificação geral não sofreu muitas alterações.

Vestappen continua confortável na frente e Norris tem desperdiçado muitos pontos. Por isso a luta pelo título é apenas uma possibilidade matemática. Só uma segunda volta fortíssima da McLaren e uma Red Bull em apuros poderá reacender as contas do título de construtores.

