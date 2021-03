F1: Max Verstappen mais rápido no primeiro treino. TL2 às 15h00

Max Verstappen (Red Bull Racing-Honda RB16B) terminou o primeiro treino do ano com o melhor registo da sessão. A última tentativa do piloto da Red Bull foi a melhor do treino, seguido de Valtteri Bottas (Mercedes F1 W12) e Lando Norris (McLaren-Mercedes MCL35M).

A sessão começou com a Mercedes a fazer os melhores tempos, com Lewis Hamilton (Mercedes F1 W12) a liderar os primeiros trinta minutos. Mas depois da maioria das equipas mudar para os pneus macios, Lando Norris tratou de se colocar no topo destronando o campeão da Mercedes. Charles Leclerc (Ferrari SF21) fez também um tempo competitivo mas foi preciso esperar pelos últimos minutos para ver a Red Bull a mostrar um pouco mais. Numa altura em que os homens da Mercedes já estavam mais perto do topo, Max fez o melhor tempo da sessão com o registo de 1:31:394.

Para já, destaque pela positiva para a McLaren que continua a mostrar que tem potencial para estar próxima das equipas da frente. A Red Bull mostrou os sinais esperados e a Mercedes não parece estar muito longe. Destaque também, pela positiva, para Pierre Gasly (AlphaTauri-Honda AT02) e para os Alfa Romeo que, tal como George Russell (Williams-Mercedes FW43B) previu, parecem estar um nível acima do que vimos no ano passado. Para já com nota negativa temos a Aston Martin e a Alpine com tempos por volta ainda longe das equipas da frente.

A próxima sessão de treinos arranca 15h.