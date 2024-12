F1, Max Verstappen ‘lixado’ com George Russell: “Por mim pode ir à merda…”

Max Verstappen não está nada contente com George Russell e a razão tem a ver com o que diz ter sido o comportamento do inglês da Mercedes na reunião com os Comissários Desportivos do GP do Qatar de F1. Verstappen diz que “perdeu todo o respeito” por George Russell depois de o piloto da Mercedes ter feito ‘campanha’ para que fosse penalizado. E foi, caindo uma posição na grelha.

“A forma como ele (George Russell) lidou com as coisas durante a reunião de comissários desportivos, para mim, sinceramente, não fez qualquer sentido. Eu tenho muito respeito pelos outros pilotos, mas depois da noite de ontem, perdi todo o respeito que tinha por ele. Foi ridícula a forma como pressionou para que eu recebesse uma penalização. Fiquei realmente f* com ele por causa disso”, disse à TV Viaplay, e não se ficou por aqui: “ele porta-se sempre muito bem à frente das câmaras, sempre muito educado, mas lá dentro é uma pessoa completamente diferente e eu não consigo suportar isso. E por mim pode ir à merda, porque eu não tenho de lidar com ele.”

FOTO MPSA/Philippe Nanchino