F1, Max Verstappen: “Las Vegas? tenho a certeza de que haverá muita gente ‘hidratada’ no paddock” | AutoSport

A generalidade dos pilotos está contente com a inclusão de Las Vegas ao calendário da Fórmula 1 com a F1 a continuar a expandir-se nos Estados Unidos. Para Lewis Hamilton: “ Sim, penso que é óptimo que nós… é espantoso que nós façamos a ponte… a relação que temos agora, três corridas nos EUA penso que isso vai ser espantoso. Acho que vai ser bom para o negócio. Penso que Vegas vai ser um fim de semana fantástico. Ainda não vi o traçado da pista, por isso não sei realmente como será, mas apenas estar lá e o espectáculo e imagino que será provavelmente uma corrida nocturna, sim, damos-lhe as boas-vindas”, começou por dizer o inglês sendo corroborado por Valtteri Bottas: “a base de fãs tem vindo a crescer bastante e há cada vez mais apoio dos adeptos dos EUA, por isso tenho a certeza que vai ser um fim-de-semana fantástico”, disse.

Já Max Verstappen concorda e tem uma ideia ‘interessante’: “o fim-de-semana de corrida vai ser bastante louco, e tenho quase a certeza de que haverá muita gente ‘hidratada’ no paddock no sábado”.

Para George Russell: “é incrível ver onde está agora a Fórmula 1, e a excitação que existe em torno do desporto. Penso que é brilhante para todas as equipas, para os pilotos. E acho que a Fórmula 1 está numa posição de luxo de quase poder escolher as corridas a que quer ir e se, no futuro, puder haver rotação de corridas penso que é realmente uma ótima ideia.

Las Vegas vai ser bom para o desporto, ainda por cima a corrida é sábado à noite e as pessoas têm o domingo livre…”, disse.

Já Sergio Pérez diz que a F1 “está a tornar-se um pouco mais americana, por isso definitivamente um pouco mais próxima do México. Por isso, posso acabar por finalmente viver em casa. É ótimo ver como o desporto está a crescer tanto nos Estados Unidos, em toda a América. E sim, penso que Vegas vai ser uma oportunidade fantástica para o desporto e para os adeptos”, disse.