F1: Max Verstappen lamenta união Honda – Aston Martin para 2026 | AutoSport

Um sinal positivo para a Aston Martin? Max Verstappen lamentou a união Honda – Aston Martin, afirmando que é uma pena ver a Honda partir para outra equipa. O neerlandês afirmou ter pena de ver a Honda partir e que gostaria de ver os nipónicos com a Red Bull. Verstappen afirmou ainda que a Aston Martin vai ter um bom motor.

Foi notícia na quarta-feira o acordo entre a Aston Martin e a Honda para o fornecimento de motores. A Honda passará a fornecer unidades motrizes à Aston Martin, a partir de 2026. Verstappen comentou a mais recente parceira na F1:

“Do nosso lado é uma pena como tudo se desenrolou, porque há alguns anos, eles disseram que iam parar, então a Red Bull criou a sua própria divisão de motores. Depois, a certa altura, eles disseram que iam continuar. Infelizmente, quando se está no processo de construção de um motor completo, já não se pode trabalhar em conjunto. É lamentável. Sempre tivemos uma relação ótima com eles e vê-los ir para a Aston Martin é uma pena. Mas também estamos muito entusiasmados do nosso lado, a partir de 2026, para ver o que vai acontecer com a Ford.”

“Há alguns anos, pensámos que eles se iam embora, agora ficam e vão com a Aston Martin. Para a Aston Martin, é muito bom, eles terão um motor ótimo, todos sabemos isso. Portanto, é o que é. Adoro trabalhar com eles, já tivemos muito sucesso. É claro que vou ficar triste por ver a Honda partir, mas já estávamos à espera disso. Estou feliz pelo facto de a Honda continuar na Fórmula 1, mas triste por os ver partir”.