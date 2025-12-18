F1: Max Verstappen lamenta época difícil de Lewis Hamilton
Max Verstappen comentou publicamente os rumores em torno de uma eventual saída de Lewis Hamilton da Fórmula 1, após uma temporada de 2025 particularmente negativa para o piloto britânico, a primeira da sua carreira sem qualquer presença no pódio.
Foi “apenas” há três anos, mas o fogo da luta pelo título de 2021 e a animosidade que se criou entre Lewis Hamilton e Max Verstappen parece ter acabado, restando o respeito de dois grandes campeões.
Hamilton concluiu o campeonato de 2025 no sexto lugar do Mundial de Pilotos, a 86 pontos do colega de equipa Charles Leclerc, num ano difícil na Ferrari. Foi a primeira vez, em 19 temporadas na Fórmula 1, que o heptacampeão terminou uma época sem qualquer pódio.
Ao longo da segunda metade da temporada, Hamilton não escondeu o desalento, classificando 2025 como o pior ano da sua carreira e admitindo, após o Grande Prémio de Las Vegas, que não encarava 2026 com entusiasmo. No final do campeonato, em Abu Dhabi, falou mesmo em “desligar-se da Matrix”, alimentando especulações sobre um possível abandono da Fórmula 1.
Apesar disso, a expectativa generalizada no paddock é a de que o britânico continue em competição em 2026, mantendo-se ao serviço da Ferrari. A Scuderia e Hamilton não venceram qualquer Grande Prémio em 2025, num ano em que a equipa italiana apostou cedo no desenvolvimento do monolugar do próximo regulamento, que introduzirá profundas alterações nas unidades de potência, no chassis e na aerodinâmica.
Verstappen, em declarações à Viaplay, lamentou a época de Hamilton, admitindo que não gostou de ver o que aconteceu ao seu antigo rival, deixando ainda no ar que não acredita que o britânico saia da competição:
“Não foi uma boa temporada para ele [Hamilton] na Ferrari, nota-se em tudo. Tenho de dizer que isso magoa-me o coração. Para ser honesto, magoa-me mesmo. Não é agradável de ver. Desistir? Não sei. Ele não é alguém que desista, por isso acredito que estará lá no próximo ano, mas não é bonito de ver.”
Foto: Getty Images / Red Bull Content Pool
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI