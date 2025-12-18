F1: Max Verstappen lamenta época difícil de Lewis Hamilton

Aceda a todas as notícias Autosport sem limites, torne-se membro do Clube Autosport
18 Dezembro 2025

Max Verstappen comentou publicamente os rumores em torno de uma eventual saída de Lewis Hamilton da Fórmula 1, após uma temporada de 2025 particularmente negativa para o piloto britânico, a primeira da sua carreira sem qualquer presença no pódio.

Foi “apenas” há três anos, mas o fogo da luta pelo título de 2021 e a animosidade que se criou entre Lewis Hamilton e Max Verstappen parece ter acabado, restando o respeito de dois grandes campeões.

Hamilton concluiu o campeonato de 2025 no sexto lugar do Mundial de Pilotos, a 86 pontos do colega de equipa Charles Leclerc, num ano difícil na Ferrari. Foi a primeira vez, em 19 temporadas na Fórmula 1, que o heptacampeão terminou uma época sem qualquer pódio.

Ao longo da segunda metade da temporada, Hamilton não escondeu o desalento, classificando 2025 como o pior ano da sua carreira e admitindo, após o Grande Prémio de Las Vegas, que não encarava 2026 com entusiasmo. No final do campeonato, em Abu Dhabi, falou mesmo em “desligar-se da Matrix”, alimentando especulações sobre um possível abandono da Fórmula 1.

Apesar disso, a expectativa generalizada no paddock é a de que o britânico continue em competição em 2026, mantendo-se ao serviço da Ferrari. A Scuderia e Hamilton não venceram qualquer Grande Prémio em 2025, num ano em que a equipa italiana apostou cedo no desenvolvimento do monolugar do próximo regulamento, que introduzirá profundas alterações nas unidades de potência, no chassis e na aerodinâmica.

Verstappen, em declarações à Viaplay, lamentou a época de Hamilton, admitindo que não gostou de ver o que aconteceu ao seu antigo rival, deixando ainda no ar que não acredita que o britânico saia da competição:

“Não foi uma boa temporada para ele [Hamilton] na Ferrari, nota-se em tudo. Tenho de dizer que isso magoa-me o coração. Para ser honesto, magoa-me mesmo. Não é agradável de ver. Desistir? Não sei. Ele não é alguém que desista, por isso acredito que estará lá no próximo ano, mas não é bonito de ver.”

