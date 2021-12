F1: Max Verstappen junta-se a Piquet, Senna e Prost | AutoSport

Com o título conquistado ontem, Max Verstappen juntou-se a uma lista restrita e com nomes que todos respeitam. O neerlandês foi o quarto piloto a conquistar um título com a Honda, juntando-se a Nelson Piquet, Ayrton Senna e Alain Prost.

A Honda tem uma história digna de ser contada na F1, mas o número de sucessos não é tão grande quanto os mais distraídos possam imaginar. Em 481 GP a Honda conseguiu, 89 vitórias, 90 poles, 223 pódios, seis títulos de construtores e seis títulos de pilotos. Na longa história da Honda, apenas quatro pilotos venceram o título com a marca japonesa: Nelson Piquet (1987), Ayrton Senna (1988,1990,1991), Alain Prost (1989) e agora Max Verstappen (2021).

Verstappen passa a ser um dos nomes mais importantes da história da Honda. Além de se ter juntado a Richie Ginther, John Surtees, Keke Rosberg, Nigel Mansell, Nelson Piquet, Ayrton Senna, Alain Prost, Gerhard Berger, Jenson Button (onde também encontramos Pierre Gasly e Sergio Pérez), com 15 vitórias (13.35% das vitórias da Honda), junta-se a restrita lista de pilotos que festejaram o título de pilotos com motores Honda. Senna foi o piloto que mais venceu pela Honda com 32 vitórias (28.5%) e três títulos, seguido de Prost (11 vitórias, um título ), Piquet (sete vitórias, um título) Mansell (13 vitórias), Rosberg (três vitórias), Berger (três vitórias).

Numa época em que conquistou 10 vitórias, 10 poles, 18 pódios e seis melhores voltas e um título mundial, não é nada mau juntar-se a uma lista de ilustres nomes.