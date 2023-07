F1, Max Verstappen: “Jidá é mais perigoso que Spa” | AutoSport

A Morte de Dilano van ‘t Hoff voltou a trazer para cima da mesa a questão da segurança em Spa, uma pista onde temos visto muito acidentes graves no topo da Raidillon. Há pilotos que pedem mudanças profundas nesse setor da pista, mas Max Verstappen considera que há outras pistas mais perigosas.

O piloto neerlandês apontou Jidá como uma pista mais perigosa que Spa:

“É, sem dúvida, uma curva bastante perigosa [Eau Rouge / Raidillon], mas também vamos para Jidá no Setor 1 e essa zona, para mim, é provavelmente ainda mais perigosa. Fico contente por ainda não ter acontecido nada nesse setor, porque ao passar pelas curvas 6, 7 e 8, se tivermos um susto aí, pode ser a mesma coisa – é tudo às cegas, não sabemos o que nos espera. Lembro-me de, no início do ano, ter ficado chateado com o meu engenheiro por ter impedido o Lando [Norris], penso eu, e sei o que isso é. É muito perigoso quando estas coisas acontecem. E, de certeza, em Eau Rouge, a subir, é cego, mas este acidente aconteceu mais tarde (na reta Kemmel).”

“Penso que as alterações que fizeram em Spa abriram-na definitivamente muito mais, mas será sempre uma curva perigosa. Vamos a muitas pistas onde há curvas perigosas, onde até provavelmente haver um acidente, não se diz nada. Agora, é claro que se fala nisso, mas acho que é um pouco injusto culpar apenas a pista, porque penso que, em primeiro lugar, temos de ver porque é que eles recomeçaram a corrida. E com aquela visibilidade, era simplesmente impossível ver alguma coisa, e eu sei, claro, que na nossa cabeça, quando estamos a ir para lá, não vemos nada e pensamos que o adversário da frente está a fundo e por isso vamos também. Por isso, sim, há muitas coisas que têm de ser combinadas e que temos de melhorar.”