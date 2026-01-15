F1: Max Verstappen interessado em fazer a Bathurst 1000

Max Verstappen voltou a demonstrar que os seus interesses no automobilismo vão muito além da Fórmula 1. Depois de um teste discreto ao volante de um Supercar australiano, o tetracampeão do mundo deixou no ar a possibilidade de participar, no futuro, na mítica Bathurst 1000, uma das provas mais emblemáticas do calendário internacional.

A revelação surgiu num vídeo publicado nas redes sociais da Red Bull Racing, onde Verstappen foi questionado sobre o seu interesse em várias categorias do desporto motorizado. Apesar de ter rejeitado de forma categórica hipóteses como a NASCAR, a IndyCar ou o Mundial de Ralis (WRC), o piloto neerlandês mostrou entusiasmo quando o tema foram os Supercars australianos.

Verstappen confirmou que recentemente realizou um teste privado com um carro da categoria, descrevendo a experiência como “muito divertida”. Quando confrontado com a possibilidade de competir de forma oficial, deixou uma pista clara ao referir o nome de Bathurst, circuito lendário situado no Monte Panorama.

Este interesse surge num contexto particular: a Ford prepara o seu grande lançamento de temporada em Detroit, evento onde serão revelados mais detalhes sobre esse teste secreto. A marca norte-americana regressa à Fórmula 1 como parceira de unidades motrizes da Red Bull, reforçando também a sua ligação ao mundo dos Supercars, nomeadamente através da equipa Triple Eight Race Engineering.

Para além dos Supercars, Verstappen continua a demonstrar interesse nas corridas de resistência. O piloto confirmou a sua atenção ao GT World Challenge e ao Mundial de Resistência (WEC), áreas que se enquadram na sua recente aposta na criação de uma equipa própria de GT.

