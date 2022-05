F1, Max Verstappen: Indy 500 não, Le Mans talvez | AutoSport

Este foi um fim de semana em cheio para os amantes do desporto motorizado. Duas das maiores provas do mundo voltaram a prender os fãs ao ecrã. De um lado o GP do Mónaco, do outro a Indy 500. Max Verstappen foi questionado sobre a possibilidade de tentar a Triple Crown, mas o campeão neerlandês não tem qualquer interesse em fazer a Indy 500.

“Não tenho qualquer desejo de perseguir a Triple Crown. Pelo menos, não a Indy”, disse Verstappen, citado pela ESPN. “Aprecio o que eles fazem. É uma loucura, estes pilotos… Tenho muito respeito pelo que lá conseguem, mas para mim, especialmente estando já na F1 há tanto tempo, não preciso de arriscar a minha vida lá e potencialmente ferir-me. Talvez Le Mans”, disse ele. “Eu gosto de corridas de resistência, por isso provavelmente farei algumas, esperemos que em breve. Eu, claro, tento ser bom na F1, tento ser bom em tudo o que faço, mas esse desejo da Tripla Coroa ou o que quer que seja – não estou interessado”.