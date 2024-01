F1: Max Verstappen impressionado com dupla de pilotos da McLaren | AutoSport

Max Verstappen escolheria Lando Norris como seu companheiro de equipa se tivesse poder para isso, apontando ainda Oscar Piastri, que considera ser um piloto inteligente e capaz de vencer corridas na Fórmula 1, como um dos pilotos que escolheria, caso fosse chefe de equipa.

A dupla de pilotos da McLaren começaram a temporada de 2023 sem um monolugar capaz de os fazer lutar por posições cimeiras da classificação, mas conforme a equipa foi introduzindo as atualizações no MCL60, Norris e Piastri passaram a a ter desempenhos bons e a lutar por pódios. O jovem australiano pressionou o seu companheiro de equipa na sua primeira temporada na Fórmula 1 e foi considerado o melhor estreante, comprovando na primeira temporada o valor que tinha ficado demonstrado na Fórmula 2.

Por sua vez, Lando Norris chegou a mostrar em algumas alturas que a Red Bull não tinha uma vantagem assim tão confortável e terminou o ano confiante para a próxima temporada, sem vitórias, mas com sete pódios alcançados em 2023.

Apesar de ter dominado na temporada passada, Max Verstappen ficou impressionado com a dupla de pilotos da McLaren, ao ponto de os apontar como pilotos que escolheria para a sua equipa. Em entrevista ao Auto Motor und Sport, o piloto neerlandês escolheria Lando Norris como o possível companheiro de equipa, numa seleção entre os atuais pilotos da grelha, que seria mais difícil de bater. “Ainda é jovem, com uma longa carreira pela frente. E também pode ser muito, muito rápido”, afirmou Verstappen sobre a escolha de Norris. Quando questionado sobre que dupla escolheria para a sua equipa, sem contar com o próprio, o tricampeão do mundo de Fórmula 1 foi peremptório. “Lando e o Oscar. A dupla da McLaren. Ambos são bons. O Lando é um pouco mais velho do que o Oscar. Penso que o Oscar é um estreante rápido. Ainda tem coisas para aprender e pode melhorar o seu ritmo de corrida, por exemplo. Mas, pelo que vejo, é um piloto inteligente. Vai ganhar as suas corridas”, disse.

Foto: Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool