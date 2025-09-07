F1, Max Verstappen imparável: Red Bull triunfa em Monza com domínio avassalador
Max Verstappen carimbou a sua terceira vitória da temporada e a quinta da Red Bull em Monza, numa exibição que fez lembrar a sua campanha dominante de 2023. O piloto neerlandês, que tinha tido um ano de 2025 mais desafiante, com apenas duas vitórias suadas em Suzuka e Imola, regressou ao topo de forma incontestável, deixando a concorrência a uma distância considerável. Algo que já não se via há muito…
Verstappen, que se encontrava numa liderança confortável quando trocou de pneus médios para duros na 38ª das 53 voltas, demonstrou uma performance que “significa muito” para os seus padrões habitualmente elevadíssimos.
A vitória em Monza surge como uma resposta forte às recentes dificuldades.
A ‘magia’ de Verstappen foi evidente, não só na qualificação, onde o seu talento brilhou, mas também na corrida, onde o monolugar da Red Bull surpreendeu pela sua velocidade, superando as expetativas da própria equipa e da McLaren.
Em declarações após a conquista do Grande Prémio de Itália, Max Verstappen expressou a sua satisfação: “Foi um grande dia para nós. A primeira volta foi um pouco azarada, mas depois disso, estávamos a voar. O carro estava realmente agradável de conduzir. Consegui gerir bem o ritmo durante o primeiro stint e fizemos a paragem no momento certo. Com os pneus duros no final, podemos forçar um pouco mais, são mais resilientes. Uma execução fantástica de toda a equipa. Durante todo o fim de semana, estivemos no ponto. É super-agradável vencer aqui.”
Sobre o ritmo do seu carro, acrescentou: “Conseguia ver que o ritmo era bom, só precisava de me instalar. Consegui ver que o ritmo estava lá e rapidamente voltámos à liderança. Este foi um fim de semana inacreditável.”
malhaxuxas
7 Setembro, 2025 at 16:22
Será interessante ver até que ponto será avassalador daqui até final do campeonato.