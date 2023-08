F1: Max Verstappen iguala Sébastien Vettel? | AutoSport

Para que se perceba um pouco melhor do que tem sido o domínio de Max Verstappen na Fórmula 1, o neerlandês já leva oito vitórias, provavelmente daqui a três horas já tem as mesmas que Sebastien Vettel conseguiu em 2013, entre as corridas da Bélgica e Brasil, igualando o anterior piloto da sua atual equipa, a Red Bull. Para que se coloque melhor em contexto, o melhor que um piloto da Mercedes fez foi em 2016, Nico Rosberg, que venceu entre a corrida do México 2015, e a Rússia de 2016, sete triunfos, os mesmos que Michael Schumacher conseguiu em 2004, do GP da Europa desse ano, até ao GP da Hungria.

O melhor que Lewis Hamilton conseguiu foi vencer cinco vezes seguidas, por duas vezes, em 2014, depois em 2020. Portanto, resta esperar e ver se vai fazer-se história…