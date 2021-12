F1, Max Verstappen: “Gostaria de ver Fernando Alonso nos primeiros lugares” | AutoSport

Fernando Alonso e Max Verstappen têm-se aproximado nos últimos tempos e é claro o respeito entre ambos. Max Verstappen gostava de ver Alonso nos primeiros lugares da tabela.

Alonso não tem escondido a admiração que tem pela capacidade e talento de Verstappen, com muitas palavras elogiosas para o neerlandês, Alonso chegou mesmo a dizer que se revia no piloto da Red Bull. Verstappen tem retribuído e recentemente disse que gostava de ver Alonso a lutar pelas primeiras posições:

“Neste momento, tenho uma amizade muito boa com Fernando. Quando estava a correr no karting já gostava do seu estilo, porque ele nunca desiste e é um verdadeiro lutador. Infelizmente, nos últimos anos ele não tem sido capaz de lutar com os pilotos da frente porque não teve carro para isso, mas gosto da sua atitude, ele está realmente em forma. Também me impressiona a sua grande motivação para, na sua idade, ainda estar na F1, e querer estar lá por muito tempo, sempre a querer ganhar e dar o seu melhor… para mim, é realmente bom de ver. Claro que isso seria uma história diferente [se estivessem a lutar pelas mesmas posições], mas ainda teríamos muito respeito um pelo outro. Gostaria de o ver de volta à frente, ele merece, é duas vezes campeão de F1 e é muito bom falar com ele e ver como pensa sobre algumas situações”.