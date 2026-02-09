F1: Max Verstappen ficou agradavelmente surpreendido com o carro da Red Bull
Nelson Piquet Jr. revelou pormenores sobre a preparação de pré-época da Red Bull, indicando que Max Verstappen ficou positivamente surpreendido com o nível inicial de desenvolvimento do novo monolugar RB22.
A Red Bull participou no shakedown oficial de cinco dias em Barcelona no final de janeiro, ocasião que marcou a estreia em pista do RB22. Verstappen completou 145 voltas ao traçado catalão, naquele que foi também o primeiro contacto do piloto com a nova unidade motriz desenvolvida internamente pela equipa, com um nível de fiabilidade assinalável para inicio de vida.
Durante uma intervenção no podcast Pelas Pistas, Piquet Jr. mostrou-se cauteloso quanto à interpretação dos tempos e ao real nível competitivo das equipas, explicando que muitas estão a esconder a performance para evitar atenção regulamentar por parte da FIA. O brasileiro admitiu que existe um ambiente político delicado nesta fase da época, com as equipas a adotarem programas conservadores e a evitarem revelar todo o potencial dos carros.
Ainda assim, destacou que Verstappen ficou impressionado com a fiabilidade inicial do RB22, sobretudo pelo número de voltas efetuadas logo no primeiro dia de ensaios, sinal encorajador para uma estrutura que procura começar a nova temporada com bases sólidas.
Em declarações no podcast Pelas Pistas, Nelson Piquet Jr. afirmou:
“Ele ficou surpreendido com o total de voltas completadas no primeiro teste. O Max às vezes é um pouco pessimista, mas desta vez ficou surpreendido por ter feito mais de cem voltas logo no primeiro contacto.”
O antigo piloto acrescentou:
“Quanto à velocidade ainda não é possível determinar a ordem. As equipas estão a ir com calma para evitar problemas políticos com a FIA. Estão a vigiar as equipas que parecem ter uma grande vantagem. Muitas equipas tiraram bastante pé.”
