F1: Max Verstappen faz revelação sobre a decoração do RB20 | AutoSport

A Red Bull tem mantido a decoração dos seus monolugares ao longo das épocas. Se por um lado irrita alguns fãs, que gostariam de ver algumas novidades, por outro, mostra uma consistência e vai dando cada vez mais valor à decoração. Max Verstappen falou sobre a decoração e não vamos ter surpresas nesse capítulo.

O tricampeão já admitiu que o RB20 terá o mesmo esquema de cores que os anteriores, algo que não surpreendente, olhando ao que a equipa tem feito. Num stream em que o piloto estava a competir nos simuladores de corridas, Verstappen confirmou que o carro será “exatamente o mesmo” para a época de 2024. Assim, o lançamento do RB20 não deverá apresentar grandes mudanças, com a decoração a ser igual e o monolugar a ser uma evolução do RB19, que dominou a época 2023.

Max Verstappen on the RB20 livery, which will be released on February 15:

“It’s going to look exactly the same [as the previous car].”#F1 pic.twitter.com/TvhAvp5KK9

