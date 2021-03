F1, Max Verstappen: “Favoritos? Não importa! Só interessa quando for a marcar pontos”

Por muito que a Red Bull tente tirar a pressão de cima a verdade é que o facto de ter realizado uns testes bem promissores a colocam muito bem na bolsa de apostas para a primeira corrida do ano no Mundial de Fórmula 1, mas o que conta é o que vai suceder este fim de semana, quando os pontos começarem a contar.

O Diretor da Equipa, Christian Horner tem dado o seu melhor para minimizar a importância sensacional forma no teste da Red Bull, sugerindo que a Mercedes estava a tentar afastar os holofotes de si própria, mas a verdade é que existe mesmo um sentimento que os Red Bull estão na frente para a primeira corrida. Na pior das hipóteses, reduziram a diferença para os Mercedes:

“Tudo correu bastante bem, é sempre isso que se quer num teste”, disse Verstappen quando enfrentou os media na quinta-feira. “Ficámos definitivamente muito satisfeitos. O mais importante a sentir é que o carro é mais previsível, mesmo com as mudanças na direcção do vento e nas temperaturas. Sentimo-nos bem”. Quando lhe perguntaram sobre a etiqueta de ‘favorito’, foi claro: “não importa: O que importa é seguir no bom caminho quando conta e quando se pode marcar os pontos. Penso que só tens de te concentrar no teu trabalho e manter a calma, manter a concentração, porque isso só te distrai, e como eu disse, é apenas importante concentrares-te no trabalho”.