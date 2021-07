F1, Max Verstappen: “Estou um pouco magoado, mas a sentir-me bem” | AutoSport

Verstappen revelou que realizou uma corrida de 24 horas de Simracing, de modo a certificar-se que o corpo ‘magoado’ está pronto para o GP da Hungria de F1.

A ideia passou por ver como o corpo reagiria ao facto de se sentar na posição de condução após o seu acidente no início do Grande Prémio da Grã-Bretanha lhe ter deixado o corpo “um pouco magoado”. Verstappen diz que está “absolutamente bem” para o Grande Prémio da Hungria deste fim-de-semana: “Estou feliz por voltar à pista na Hungria este fim-de-semana, especialmente depois do resultado da última corrida. Estou um pouco magoado, claro, mas isso é normal depois de um impacto tão grande, mas estou a treinar e a sentir-me bem”.

Fiz uma corrida de simuladores de 24 horas esta semana e foi um bom teste para ver como o meu corpo reagiria ao passar o tempo sentado numa posição, e atrás de ecrãs durante muito tempo. Senti-me bem, o que me faz sentir positivo a caminho do fim-de-semana. Estou pronto para correr”!