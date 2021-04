F1, Max Verstappen: “Estou ansioso por voltar a Portimão”

Max Verstappen está de regresso a Portugal, a uma pista que bem conhece. O Autódromo Internacional do Algarve recebe a terceira jornada do mundial de F1 e Max Verstappen admitiu que está ansioso por voltar ao carrocel de Portimão:

“Foi difícil no ano passado porque havia asfalto novo em Portimão, por isso ficou muito escorregadio”, disse Verstappen no seu próprio website. “Esperemos que agora esteja melhor. Estou ansioso por voltar a correr lá porque é um grande circuito. Até agora parecemos mais competitivos do que no ano passado, por isso espero que seja o mesmo em Portugal”.

O holandês poderá roubar a liderança de Lewis Hamilton mas o piloto da Red Bull não está preocupado com isso para já: “Temos uma longa época pela e não estou realmente a olhar para isso”.