F1: Max Verstappen esteve perto de desistir de uma corrida por problemas de visão

Max Verstappen reconheceu que esteve muito perto de desistir de uma corrida, devido ao problema de visão que o afetou depois do incidente em Silverstone, no GP da Grã-Bretanha de 2021.

A prova ficou marcada pelo incidente entre Verstappen e Lewis Hamilton, que acabou com um embate violento do piloto da Red Bull contra as proteções da pista. Verstappen admitiu recentemente que sofreu com alguns problemas de visão, que estão estar agora debelados. No entanto, o neerlandês reconheceu que esteve muito perto de desistir do GP dos EUA, onde venceu, um triunfo que coloca no top 10 das suas melhores vitórias:

“Nesta corrida, não estava apenas a lutar contra o Lewis, mas também contra a visão turva”, disse Verstappen. “Foi como conduzir uma lancha a 300 km/h! Nunca vos tinha dito isto antes, mas durante algumas voltas foi tão mau que pensei seriamente em desligar o carro. Não é algo que eu aconselhe as pessoas a terem enquanto conduzem. Mas nós somos pilotos de corridas. Lidamos com todo o tipo de coisas. Toda a gente anda por aqui, mas aqui e ali há sempre pessoas que têm pequenos ferimentos ou algo do género. Essas coisas acontecem”.

Sobre se foi feita alguma coisa para curar o problema, respondeu: “Fizemos. Foi curado, felizmente. Não quero entrar em pormenores. Ninguém precisa de saber”.

Foto: Philippe Nanchino/ MPSA