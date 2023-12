F1: Max Verstappen esteve em Portimão e testou um Ferrari | AutoSport

O Autódromo Internacional do Algarve costuma receber Max Versatappen, que gosta de vir à pista algarvia fazer alguns testes. O piloto esteve na pista de Portimão a pilotar maquinaria GT3.

Verstappen esteve em pista e contou também com a companhia do pai, Jos Verstappen e de Thierry Vermuelen, piloto DTM. O tricampeão de F1 esteve aos comandos de três GT3 diferentes, um deles o Ferrari 296 GT3 da sua equipa, a Verstappen.com Racing.

Great to be out on track again, testing with @VerstappenCOM Racing 💪 Good times ☝️ pic.twitter.com/VyXcVx3zfd