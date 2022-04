F1, Max Verstappen: “Este tipo de investigação devia ser feito todos os anos” | AutoSport

Max Verstappen é a favor do tipo de investigações que foram feitas no final do ano para avaliar o que se passou entre ele e Lewis Hamilton na polémica última corrida de 2021 que lhe garantiu o título. Para o agora campeão do mundo, este tipo de prática havia de ser recorrente:

“Penso que é bom que a FIA tenha mostrado ao mundo o que investigaram durante estas semanas”, disse Verstappen numa entrevista exclusiva à Sky Sports News. “Para mim, este tipo de investigação deveria acontecer todos os anos. Eu penso que, como organização ou como equipa, queremos sempre tentar melhorar e tentar fazer as coisas melhor. Para mim, é um processo bastante natural que tem de ser feito de qualquer forma”.

Um dos temas que normalmente costuma ser polémico são os limites de pista que em anos recentes era alterados algumas vezes durante os fins de semana, o que provocava sempre confusão e abusos. Para este ano a prática é aquela que é pedido há muito… usar a linha branca como referência, o que agrada a Verstappen:

“Penso que para este ano, de qualquer modo, queremos uma melhor compreensão sobre o que é permitido e o que não é”, explicou ele. “Mesmo quando se fala de limites de pista. Penso que o que funcionou realmente bem no Bahrein foi o estabelecimento da linha branca como limite. É isso mesmo – sem discussão. Os pilotos gostam sempre de explorar mais a pista mas, se é a linha branca, é a linha branca”.