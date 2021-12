F1, Max Verstappen: “estar nesta luta pelo título, do nosso ponto de vista é impressionante” | AutoSport

Max Verstappen diz que apesar do facto de Lewis Hamilton ter bastante mais experiência decorrente das lutas pelo título que já teve, entende que isso não fará “uma grande diferença”, uma vez que ele diz não sentir pressão na Arábia Saudita.

Este fim-de-semana, Verstappen tem pela primeira vez a possibilidade de alcançar o seu primeiro título Mundial de Fórmula 1 – embora isso dependa de uma série de fatores – com o holandês potencialmente a poder fazer história. É claro que o neerlandês tem pela frente o mais duro dos adversários, Lewis Hamilton, conduzindo um Mercedes que como se tem visto está muito competitivo.

Depois de Hamilton ter dito na quinta-feira que estava “mais relaxado do que nunca”, Verstappen foi questionado se o britânico tem essa vantagem, dado que tem experiência anterior de estar em lutas intensas pelo título: “Penso que é natural que quando está nesta fase da sua carreira esteja melhor preparado do que quando o Lewis lutava pelo seu primeiro título. Penso que é uma progressão natural e que é muito normal. Também me sinto muito melhor preparado e mais experiente do que quando entrei na Fórmula 1. E não, acho que isso não faz grande diferença, porque senão já teria mostrado isso durante toda a temporada…”.

Além disso, perguntou-se a Verstappen se tinha aprendido alguma coisa com Hamilton nesta temporada, depois de Fernando Alonso ter dito recentemente no podcast Beyond the Grid que via o antigo rival Michael Schumacher como um “professor”.

“A luta contra Lewis em geral tem sido boa para o desporto. É um tipo jovem contra o campeão mundial estabelecido, campeão mundial múltiplo, e eu acho que é muito excitante. E para mim não importa se se está a lutar contra alguém da minha idade ou um campeão mundial, sabe-se que ambos são grandes pilotos”, dise o piloto da Red Bull: “Alguns podem ter tido um pouco mais de sorte por estar num bom carro durante mais tempo, mas isso não lhes tira o facto de serem grandes pilotos e sim, tentamos sempre bater-nos um ao outro, claro.

Mas acho que até agora tem sido uma época muito fixe”, disse Verstappen.

Com uma vantagem de oito pontos sobre Hamilton, Verstappen reiterou que não está a sentir a pressão, mesmo que este possa ser um fim-de-semana de ‘vai ou racha’ para o líder do campeonato: “Tem sido um grande ano para nós. Tivemos muitos bons momentos e isso é agradável. O ano passado foi bastante aborrecido para mim, porque basicamente todo o tempo estive em terceiro… por isso não me aconteceu muita coisa.

De certa forma não é como se gosta de correr, mas isso por vezes acontece quando uma equipa é, claro, muito dominante, e é por isso que penso que este ano demos uma boa volta, melhorámos o carro, e para estar nesta luta pelo título até ao fim penso que é impressionante do nosso lado. E, claro, vou tentar continuar a desfrutar das duas últimas corridas. Não importa onde vamos parar; tivemos uma época muito, muito boa como equipa”, concluiu.